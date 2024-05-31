(CNN) – انتقد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، الجمعة، "سكوت" اللاعب المصري، محمد صلاح، تجاه العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وذلك نظرا لعدم مشاركة صلاح بحملة تضامنية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الغارة الإسرائيلية على رفح الأسبوع الماضي.

وكتب مبارك عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: " محمد صلاح نجم له شعبية كبيرة نحبه نفتخر به نتابع مبارياته مع نادى ليفربول حقق نجاحات كبيرة في عالم كرة القدم لا يختلف عليها أحد .. الغريب ان معظم نجوم الرياضة عرب وأجانب ولاعبي كرة القدم في العالم تضامنوا مع الأحداث في غزة ومع مجازر الكيان المحتل فى رفح امام صمت غريب وغير مفهوم من النجم المحبوب"، على حد قوله.

وأردف نجل الرئيس المصري الراحل: " كنا ننتظر موقفًا من محمد صلاح كما فعل الاخرون لكنه اكتفى بالصمت وعدم التعليق".

وتابع مبارك قائلا: " النجم المحبوب، الصمت ليس مطلوبا في كل الاحوال فبعض المواقف لا يحق للإنسان ان يصمت فيها خاصة ونحن أمام مجازر بشعة ضد مدنيين عزل وجيش يقتل الطفولة بدم بارد"، حسب تعبيره.

وكان صلاح قد تعرض لانتقادات حادة بسبب عدم مشاركته في حملة نشر صورة "All Eyes On Rafah" بعد الغارة الإسرائيلية المميتة على رفح الأسبوع الماضي، والتي أودت بحياة عشرات القتلى وتسببت بجرح آخرين.