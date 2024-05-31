دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع حضور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لنهائي كأس الملك بين نادي الهلال ونظيره النصر، الجمعة.

وحرص الأمير محمد بن سلمان على التواجد في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة في جدة، لمتابعة أحد أكبر المباريات في كرة القدم السعودية، ومنح الفائز لقب المسابقة.

وكتب حساب وزارة الرياضة السعودية: "حضوركم..تشريف نعتز به

"، وأرفق التدوينة بهاشتاغ: "‎#ولي_العهد_يشرف_نهائي_كأس_الملك".

فيما قال حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم: "نبتهج بحضوركم ويسعدنا تشريفكم".

ويلعب الفريقان معاً للمرة السادسة والأخيرة هذا الموسم 2024/2023، إذ سبق وأن لعبا معاً في 5 مباريات، وفاز "الأزرق الهلالي" في 3 مباريات مقابل فوز وحيد لـ "العالمي"، وسيطر التعادل على مباراة واحدة.

ويعد نادي الهلال ثاني أكثر فريق فوزاً بلقب هذه المسابقة بواقع 10 مرات، خلف نادي أهلي جدة الذي ظفر باللقب 13 مرة، بينما حققه نادي النصر 6 مرات.