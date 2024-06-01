دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، ورجل الأعمالالوليد بن طلال، على فوز نادي الهلال بلقب كأس الملك، على حساب منافسه النصر.

وكان فريق "الأزرق الهلالي" قد تفوق على نظيره "العالمي" بركلات الترجيح بنتيجة 4/5، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل 1/1، والتي أقيمت على أرض ملعب الجوهرة المشعة في جدة، الجمعة.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "مبروك لنادي الهلال أغلى بطوله كاس مولاي حفظه الله ومن يد سيدي رعاه الله وهارد لك لنادي النصر".

فيما عدّد الوليد بن طلال ألقاب نادي الهلال هذا الموسم 2024/2023، والإنجازات التي حققها الفريق تحت رئاسة فهد بن نافل، وعلق قائلاً: "المسيرة مستمرة لرفع راية الوطن".

ويُعرف تركي آل الشيخ والوليد بن طلال بأنهما من مشجعي فريق "الأزرق الهلالي"، إذ سبق وأن أعربا عن ذلك.