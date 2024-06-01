علي البليهي يتسبب بغضب زميله في الهلال بعد "نطحه" للاعب النصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تلقى علي البليهي، مدافع نادي الهلال، بطاقة حمراء، خلال مواجهة فريقه لنظيره النصر، على أرض ملعب الجوهرة المشعة، الجمعة، في نهائي كأس الملك السعودي.

ففي الدقيقة 87 من زمن المباراة، قام البليهي بنطح لاعب المنافس، سامي النجعي، مما تسبب في طرده بقرار من الحكم الأرجنتيني داريو هيريرا.

على أثر ذلك، انفعل زميل علي البليهي في فريق "الأزرق الهلالي"، روبن نيفيز، غضباً عليه، إذ شوهد وهو يصرخ في وجهه بسبب قيامه بنطح النجعي.

وكانت النتيجة المباراة تشير لتقدم نادي الهلال بهدف دون رد، لكن نادي النصر أحرز هدف التعديل بعد خروج البليهي من المستطيل الأخضر على الفور.

وذهب الفريقان إلى شوطين إضافيين بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1/1.