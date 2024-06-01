القائم "يحرم" رونالدو من تكرار هدفه الشهير أمام يوفنتوس في شباك الهلال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كاد لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو أن يسجل هدفا في شباك نادي الهلال يشبه هدفه الشهير أمام يوفنتوس الإيطالي، وذلك خلال مواجهة النصر و الهلال على أرض ملعب الجوهرة المشعة، الجمعة، في نهائي كأس الملك السعودي.

ففي الشوط الثاني، تسلم رونالدو الكرة داخل منطقة الجزاء عبر عرضية من زميله، ثم سددها نحو الخلف وهي في الهواء، قبل أن ترتطم بقائم مرمى المنافس، مما منعه من التسجيل.

وكان النجم البرتغالي على وشك تكرار هدفه الشهير أمام نادي يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا عام 2018، عندما كان لاعبا في صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، إذ حينها جاء هدفه عبر ضربة مقصية مُذهلة.

وتشير نتيجة المباراة بين فريق "العالمي" وفريق "الأزرق الهلالي" إلى التعادل بهدف لمثله بعد مرور 90 دقيقة.