خطف الأنظار.. "مظهر جديد" لمحمد صلاح عند انضمامه لمعسكر منتخب مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، السبت، انضمام محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، إلى صفوف منتخب "الفراعنة"، الذي يقيم معسكرا تدريبيا في القاهرة.

والتحق صلاح بصفوف منتخب مصر للمرة الأولى، منذ تعيين حسام حسن في منصب المدير الفني، إذ سبق وأن غاب عن معسكر الفريق في مارس/ آذار الماضي، بناءً على طلبه، حيث كان يريد الوصول لجاهزية تامة بعد الشفاء من إصابة عضلية سابقة، أبعدته عن الملاعب لفترة زمنية.

وظهر اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً بمظهر غير مألوف عن هيئته المعتادة خلال انضمامه لمنتخب بلاده، إذ قام بقص شعره كاملاً، ليخطف مظهره أنظار المتابعين.

ويستعد محمد صلاح ورفاقه لمواجهة منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في يونيو/ حزيران الجاري، ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.