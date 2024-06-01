دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع لقطات مصورة تظهر مصافحة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وكان ولي العهد السعودي قد حضر نهائي مسابقة كأس الملك لموسم 2024/2023، بين نادي النصر ومنافسه الهلال، الذي أقيم على أرض ملعب الجوهرة المشعة في جدة، الجمعة.

وفاز فريق "الأزرق الهلالي" بلقب المسابقة عقب تفوقه على نظيره "العالمي" بركلات الترجيح بنتيجة 4/5، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

وخلال منح الأمير محمد بن سلمان الميداليات الفضية لأفراد نادي النصر، والتي تعطى للفريق الخاسر في المباراة النهائية، وجّه ولي العهد السعودي بعض الكلمات لرونالدو قبل أن يتصافحان.

وكان كريستيانو رونالدو (39 عاماً) قد تأثر بخسارة فريقه للقب، إذ شوهد وهو يذرف الدموع عقب نهاية ركلات الترجيح، والّتي ابتسمت لصالح نادي الهلال.