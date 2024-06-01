دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) مع لقطات مصورة من نهائي كأس الملك السعودي بين نادي الهلال ومنافسه النصر، الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة، الجمعة.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح لحسم الفائز بينهما، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل لهدف لمثله.

وخلال تنفيذ ركلات الترجيح، شوهد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق "العالمي" وهو يشعر بالقلق، قبل أن يشعر بالحسرة عند إضاعة زملائه لبعض الركلات.

وكانت ركلات الترجيح ابتسمت لصالح فريق "الأزرق الهلالي" بنتيجة 4/5، مما تسبب في بكاء رونالدو بعد خسارة تحقيق اللقب.

بينما شوهد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي الهلال، وهو ينتابه فرحة عارمة بعد إعلان فوز فريقه باللقب، إذ نزل للمستطيل الأخضر وشارك رفاقه في الاحتفالات.

ويعد هذا اللقب الـ11 لفريق "الأزرق الهلالي" على مر تاريخ مشاركاته في المسابقة.