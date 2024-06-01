دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف تصرف قام به سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال، مع طفلة ترتدي قميص نادي النصر أنظار المتابعين، في أعقاب مباراة الفريقين، التي أقيمت على أرض ملعب الجوهرة المشعة، الجمعة، في نهائي كأس الملك السعودي.

وكان الدوسري ورفاقه قد حققوا لقب المسابقة للمرة الحادية عشرة، عقب تفوقهم على فريق "العالمي" بركلات الترجيح بنتيجة 4/5، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

وصعد اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً إلى المنصة للحصول على الميدالية الذهبية، والتي تسلمها من قِبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وعقب نزوله من المنصة، صافح سالم الدوسري طفلة نصراوية، وتحدّث إليها، قبل أن يأخذان صورة تذكارية معاً.

ويعد لقب كأس الملك هو الثالث للدوسري وزملائه في موسم 2024/2023، إذ سبقوا وأن ظفروا بلقبي دوري "روشن" وكأس السوبر.