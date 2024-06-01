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نشر السبت ، 01 يونيو / حزيران 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حضر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بحضور 55 أميرا على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وفيما يلي أسماء 55 أميرا بالعائلة الملكية السعودية الذين حضروا في أرضية الملعب وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية:

الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة

الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير الرياضة

الأمير منصور بن بندر بن عبدالعزيز

الأمير خالد بن سعد بن فهد

الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز

الأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن

الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين

الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز

الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد

الأمير وليد بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز

الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن سعود بن عبدالعزيز

الأمير خالد بن منصور بن عبدالله بن جلوي

الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي

الأمير سلطان بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز

الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز

الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد

الأمير فهد بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن

الأمير فهد بن خالد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن

الأمير بندر بن عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز

الأمير فيصل بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز

الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعد بن عبدالرحمن

الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز

الأمير عبدالله بن فهد بن مشاري بن جلوي

الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز

الأمير عبدالرحمن بن تركي بن عبدالعزيز

الأمير متعب بن سعود بن محمد

الأمير فيصل بن محمد بن سعد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على وكالة الإمارة

الأمير سعود بن عبدالله بن منصور بن جلوي محافظ جدة

الأمير محمد بن منصور بن متعب بن عبدالعزيز

الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز

الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية

الأمير سعد بن تركي بن فهد بن مشاري بن جلوي

الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز

الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز

الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني

الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية

الأمير عبدالعزيز بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز

الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز

الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز

الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز

الأمير سلطان بن محمد بن مشعل بن عبدالعزيز

الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز

الأمير محمد بن فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز

الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز

الأمير مشهور بن عبدالله بن عبدالعزيز

الأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز

الأمير الدكتور محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز

الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز

الأمير سعود بن سلطان بن عبدالله

الأمير محمد بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز

الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز

الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز

الأمير محمد بن خالد بن فيصل بن تركي

الأمير سعود بن خالد بن منصور بن جلوي

الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة