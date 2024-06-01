السعودية.. العدسة ترصد محمد بن سلمان بلقطات بملعب نهائي الهلال والنصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—التقطت العدسات لقطات لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة خلال مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين ناديي الهلال والنصر، الجمعة.

Credit: AFP via Getty Images

وحضر الأمير محمد بن سلمان نيابة عن والده الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حيث توًّج فريق الهلال بكأس الموسم الحالي 2023 – 2024.

Credit: AFP via Getty Images)

واستقبل الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله الملعب، الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة والأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير الرياضة، ونائب وزير الرياضة، بدر القاضي، ومساعد وزير الرياضة عبدالإله الدلاك، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

Credit: AFP via Getty Images)

وبعد وصول ولي العهد السعودي لمنصة الشرف في الملعب تهافت الحضور القريبون لأخذ الصور ومقاطع الفيديو قبل أن يُعزف السلام الملكي.

ويذكر أن المباراة انتهت لصالح فريق الهلال بركلات الترجيح بنتيجة 5 ـ 4.