دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خاض توني كروس وماركو رويس مباراتهما الأخيرة مع ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني، عندما لعب الناديان معاً في نهائي دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ) لموسم 2024/2023.

وكان كروس، الذي قرر اعتزال لعبة كرة القدم بعد نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024، قد شارك في المباراة النهائية منذ الدقيقة الأولى، قبل أن يتم استبداله عند الدقيقة 85.

وخلال خروجه من المستطيل الأخضر، وجّه مشجعو فريق "الميرنغي" التحية لمتوسط الميدان الألماني (34 عاماً)، وقام الأخير بمبادلتهم التحية.

وفاز رفاق توني كروس بلقب تشامبيونزليغ للمرة الخامسة عشر، عقب تفوقهم على زملاء رويس بهدفين دون رد.

وانتاب كروس فرحة عارمة بعد الفوز باللقب، وشوهد محمولاً على كتف زميله، إيدير ميليتاو​، خلال مشاركة الجماهير، الحاضر في مدرجات ملعب "ويمبلي"، الاحتفالات، ثمّ حرص على أخذ الصور التذكارية برفقة زملائه مع لقب المسابقة.

بينما شارك ماركو رويس، الذي قرر الرحيل عن فريقه هذا الصيف، كبديلٍ في المباراة، إذ دخل للميدان في الدقيقة 72، وشوهد وهو يشعر بالحسرة ويذرف الدموع بعد خسارة اللقب.

كما شوهد توني كروس ورويس (35 عاماً) معاً على أعقاب المباراة، إذ تعانقا وتحدثا سوياً.