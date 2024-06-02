دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ) لموسم 2024/2023، على حساب منافسه بوروسيا دورتموند الألماني.

وتغلّب فريق "الميرنغي" على نظيره بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على أرض ملعب "ويمبلي" في لندن، السبت.

وجاء هدفا ريال مدريد عن طريق داني كارفاخال في الدقيقة 74، من كرة رأسية، وفينيسيوس جونيور عند الدقيقة 83 عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وحقق ريال مدريد لقب تشامبيونزليغ للمرة الخامسة عشر، كأكثر الفرق تحقيقًا للقب على مر تاريخ المسابقة.