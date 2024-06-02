دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عاد سلطان الغنام، لاعب نادي النصر، إلى صفوف المنتخب السعودي، الذي يستعد لخوض مباراتين أمام باكستان والأردن، في يونيو/ حزيران الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وتداول مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) لقطات مصورة من التحاق الغنام بمعسكر منتخب الأخضر، الأحد، إذ ظهر وهو يصافح مدرب الفريق، روبيرتو مانشيني، ويتحدّث معه، بعد إنهاء الخلاف بينهما.

في وقت سابق، استبعد مانشيني سلطان الغنام من قائمة المنتخب السعودي في نهائيات كأس آسيا الماضية في قطر، وحينها قال المدرب الإيطالي إن سبب الاستبعاد يعود إلى أن اللاعب أبلغه بأنه لن ينضم إلى المنتخب إن لم يلعب أساسيًا، قبل أن ينفي الغنام ذلك.

على أثر ذلك، كانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين قد قررت فرض غرامة مالية على سلطان الغنام وقدرها 200 ألف ريال (53 ألف دولار).

ويمتلك الغنام (30 عامًا) برصيده 29 مباراة دولية، قدم خلالها 4 تمريرات حاسمة.