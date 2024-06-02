دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف رد فعل جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد الإسباني، تجاه احتفال زميله فينيسيوس جونيور بهدفه في مرمى بوروسيا دورتموند الألماني، أنظار المتابعين.

وكان فينيسيوس قد أحرز الهدف الثاني لفريق "الميرنغي" من تسديدة داخل منطقة الجزاء، ليساهم في الفوز على دورتموند بنتيجة 0/2 في المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ)، التي أقيمت على أرض ملعب "ويمبلي" في لندن، السبت.

واحتفل المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بهدفه على طريقة الاحتفال الشهير لمتوسط الميدان الإنجليزي جود بيلينغهام، إذ قام بفتح ذراعيه ونظر إلى الجماهير.

خلال احتفال فينيسيوس، بدا بيلينغهام وكأنه مصور، إذ ظهر وكأنه يصور احتفال زميله.

واللقب هو الخامس عشر لنادي ريال مدريد، على مر تاريخ مشاركاته في مسابقة تشامبيونزليغ.