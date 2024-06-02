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نشر الأحد ، 02 يونيو / حزيران 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع لقطات مصورة تظهر عناق النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان لكارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عقب فوز الأخير بلقب دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وكان فريق "الميرنغي" قد تغلّب على منافسه بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على أرض ملعب "ويمبلي" في لندن.

وحضر زيدان المشهد الختامي لمسابقة تشامبيونزليغ هذا الموسم 2024/2023، وقد قدم كأس المسابقة.

على هامش احتفالات نادي ريال مدريد باللقب، شوهد زين الدين زيدان وهو يعانق أنشيلوتي، قبل أن يتحدّث إليه.

وكان كارلو أنشيلوتي قد قاد فريق "الميرنغي" للفوز باللقب للمرة الخامسة عشر، فيما سبق وأن أشرف زيدان على تدريب الفريق وقاده لتحقيق اللقب ذاته 3 مرات.