دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عبر حسابه على منصة فيسبوك، بلاعب النادي الأهلي المصري، محمد مجدي قفشه.

وكتب تركي آل الشيخ: "قفشه من اطيب البشر وانسان على طبيعته وابيض من جوا".

وكان قفشه قد أجرى حواراً مع برنامج "الكورة مع فايق" عبر قناة "MBC مصر"، وأثارت التصريحات التي أدلى بها عنه وعن فريق "المارد الأحمر" جدلاً، إذ رأى بعض من المتابعين أن اللاعب أخطأ في تصريحاته.

وكان محمد مجدي قفشه قد قال "مظلوم داخل الملعب، ولا أحصل على دقائق لعب كافية هذا العام"، موضّحاً: "الناس بتحب اللاعب الذي يأخذ اللقطة والترند دون النظر إلى المجهود والعطاء الذي يقدمه".

وأضاف: "نسبة كبيرة من الجمهور لا يفقهون ما يدور داخل المستطيل الأخضر، أو في غرف الملابس أو ما يطلبه المدرب منك، الناس تتفاعل مع البطولة والهدف والتمريرة الحاسمة".

وقال قفشه "أنا أفضل لاعب في مصر في مركز 10 هذا الموسم، طوال المباريات الماضية كان المستوى ثابت"، كما كشف بعض من الكواليس الخاصة بغرفة ملابس النادي الأهلي وبعض المواقف الطريفة مع زملائه.