دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، إن موسم 2024/2023 من دوري "روشن" السعودي يعد من أفضل المواسم في مسيرته على الإطلاق.

وكان رونالدو قد حقق جائزة الحذاء الذهبي في المسابقة هذا الموسم، بعد تسجيله 35 هدفًا في 31 مباراة، ليكون أكثر لاعب هز الشباك خلال موسم واحد، محطمًا الرقم القياسي السابق للاعب عبد الرزاق حمد الله الذي أحرز 34 هدفًا في موسم 2019/2018.

في حوار مع الموقع الرسمي لدوري "روشن"، قال كريستيانو رونالدو: "الفوز بجائزة الهدّاف يعني الكثير، أشعر بسعادة غامرة، ربما تكون واحدة من أفضل المواسم التي مررت بها في مسيرتي من حيث الأهداف، لكنه أيضاً موسم رائع من حيث التمريرات الحاسمة"، إذ صنع 11 هدفًا.

وأضاف: "لأكون صادقاً، هذا يعني الكثير لأنه عملي، يجب أن أعترف بأنه لم يكن شيئاً كنت أبحث عنه في بداية الموسم، ولكن مع مرور الوقت بدأت أرى أنه ممكن. لذا، لدي فرصة لأقول شكراً لزملائي في الفريق لأنه بدون الفريق لم يكن ممكناً تحقيق شيء على المستوى الفردي".

وتابع: "أشعر بالفخر لتحطيم الرقم القياسي للدوري، وهذا رائع بالنسبة لي، ويُشعرني بالسعادة، وهذا هو دافعي الحقيقي لممارسة لعبة كرة القدم، للتدرب في كل مرة وللاستمرار على هذا النحو".

أشار رونالدو إلى أن أهدافه في كل موسم "هي نوعًا ما نفس الشيء، أن تبذل قصارى جهدك وتفوز بالألقاب مع فريقك، وإذا أمكن، جمع الجوائز الفردية أيضاً".

وكشف النجم البرتغالي عن هدفه الأبرز مع نادي النصر في المستقبل، قائلاً: "أن أكون كريستيانو نفسه الذي رأيتموه هذا الموسم، بأن أبذل قصارى جهدي، وأحقق الأهداف، والحفاظ على مستواي هو ما أسعى إليه".