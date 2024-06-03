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كيف رد ترامب على طلب حبيب نور محمدوف "إيقاف الحرب في فلسطين؟"

رياضة
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كيف رد ترامب على طلب حبيب نور محمدوف "إيقاف الحرب في فلسطين؟"
Credit: Luke Hales/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مع لقطة بين المقاتل الروسي، حبيب نور محمدوف، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حول "إنهاء الحرب في فلسطين". 

وظهر حبيب في فيديو مع ترامب خلال إحدى مباريات الـ"UFC" وهو يقول للرئيس الأمريكي السابق: "أعلم أنك ستُنهي الحرب في فلسطين". 

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وأجاب ترامب حسبما يظهر في المقطع المتداول: "سنوقفها. سأوقف الحرب"، على حد قوله. 

وكان قد نشر ترامب أول مقطع فيديو له على صفحته الجديدة على منصة "تيك توك" خلال متابعته للمباراة التي كسبها المقاتل الروسي، إسلام ماخاتشيف. 

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