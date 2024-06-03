"حلم تحقق".. مبابي يعلق على انضمامه لريال مدريد بكلمات مؤثرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق كيليان مبابي على انضمامه لنادي ريال مدريد الإسباني، إذ كان الأخير قد أعلن عن التعاقد مع اللاعب الفرنسي لخمس مواسم وحتى عام 2029.

ونشر مبابي عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا) لقطات مصورة أظهرته مرتديًا قميص فريق "الميرنغي" في طفولته، قائلاً: حلم تحقق، سعيد جدًا وفخور بأن أكون جزءًا من نادي أحلامي، ريال مدريد، من المستحيل شرح مدى السعادة والحماس الذي أشعر به الآن".

وقال مخاطبًا الجماهير: "لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم، أيها المدريديستا، وأشكركم على دعمكم الرائع".

يأتي انضمام كيليان مبابي بعد يومين من فوز نادي ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا الـ15، على حساب منافسه بوروسيا دورتموند الألماني، مما أضاف المزيد من جودة النجوم إلى خط هجوم الفريق.

مبابي، الذي يعد الهداف التاريخي للنادي الباريسي بعد أن قضى 7 سنوات مع الفريق، كان مرتبطًا منذ فترة طويلة بالانتقال إلى فريق "الميرنغي".

في موسمه الأخير مع نادي باريس سان جيرمان، حقق اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا 3 ألقاب، وهي: الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر.

وكان قد لعب 48 مباراة بمختلف مسابقات الموسم، سجّل خلالها 44 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة.