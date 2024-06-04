دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال اللاعب كيليان مبابي إنه شعر بـ "التعاسة" في موسمه الأخير مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وقبل انتقاله إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

على هامش تواجده في معسكر منتخب فرنسا، قال مبابي في تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت": "لم أكن سعيدًا في باريس سان جيرمان؟..(لو قلتُ ذلك) ستكون هذه صفعة على وجه الأشخاص الذين دافعوا عني، لقد كنتُ سعيدًا دائمًا".

وأضاف: "لكن بعض الأشياء جعلتني غير سعيد، ولم أتمكن من إظهار ذلك لأنني قائد، لذا حاولت أن أكون إيجابياً قدر الإمكان".

وتابع: "لقد دعمني المدرب واللاعبون والعاملون في النادي، وسيكون من السيء أن أتذمر وأقول إنني غير سعيد، لكن بعض الأشياء والأشخاص جعلوني غير سعيد".

كان مبابي قد غاب عن التشكيل الأساسي للنادي الباريسي في بعض مباريات موسم 2024/2023، قال عن ذلك: "جعلوني أفهم أنني لن ألعب، أخبروني في وجهي، قالوا لي بعنف".

وأردف: "لقد أنقذني لويس إنريكي (مدرب الفريق) ولويس كامبوس (المدير الرياضي)، ولم أكن لأطأ أرض الملعب مرة أخرى بدونهما، مجرد أنني كنتُ ألعب كان مصدر فخر كبير، لكن من المؤكد أنني لن أكون راضيًا عن عام كهذا في العام المقبل".

في موسمه الأخير مع نادي باريس سان جيرمان، حقق كيليان مبابي 3 ألقاب، وهي: الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر.

وكان قد لعب 48 مباراة بمختلف مسابقات الموسم، سجّل خلالها 44 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة.