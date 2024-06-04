كيف تفاعل لاعبو ريال مدريد مع انضمام مبابي إلى الفريق؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل لاعبو ريال مدريد الإسباني مع انضمام كيليان مبابي إلى صفوف فريقهم، إذ كان "الميرنغي" قد أعلن مؤخراً عن تعاقده مع اللاعب الفرنسي لمدة 5 مواسم وحتى عام 2029.

وكتب حارس المرمى تيبو كورتوا عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "مرحبا بك (مبابي) في منزلك الجديد"، فيما قال المدافع إيدير ميليتاو​: "مرحبا مبابي، إلى السادسة عشر"، إذ كان النادي قد حقق لقب دوري أبطال أوروبا 15 مرة.

وكذلك قال لاعب الوسط إبراهيم دياز: "مرحبا بك في أفضل نادٍ حول العالم"، كما نشر متوسط الميدان إدواردو كامافينغا صورة تجمعه مع مواطنه كيليان مبابي.

فيما تفاعل كل من اللاعبين فينيسيوس جونيور ورودريغو وفيديريكو فالفيردي برموز تعبيرية مع خبر إعلان ارتداء اللاعب البالغ من العمر 25 عاما لقميص فريق "الميرنغي".

وقال حساب الدوري الإسباني (لا ليغا): "لقد صنعت التاريخ بالفعل، حان الوقت لصنع التاريخ مرة أخرى".

بينما نشر حساب دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ) بعض من أهداف مبابي في المسابقة.

وكتب حساب الدوري الفرنسي: "نتمنى التوفيق لك يا مبابي في مسيرتك الجديدة رفقة ريال مدريد".