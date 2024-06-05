استقبال محمد بن زايد للفريق الفائز بلقب الدوري الإماراتي يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد فريق الوصل، الفائز بلقب دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة لموسم 2024/2023، بقصر البحر في أبوظبي، الثلاثاء.

وأظهرت لقطات مصورة الرئيس الإماراتي وهو يصافح اللاعبين والجهازين الفني والإداري ويتحدث إليهم، إذ حرص على تهنئتهم بعد تحقيق لقبين هذا الموسم.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن الشيخ محمد بن زايد أعرب خلال استقبال فريق الوصل عن شكره لكل الفرق "التي شاركت في الدوري وكأس رئيس الدولة، وأمتعت الجماهير وتميزت بروح رياضية وتنافسية عاليتين تعزز رياضة كرة القدم في دولة الإمارات وتسهم في رفد سجلها الرياضي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية".

وأضافت: "كما أكد على اهتمام القيادة بتطوير القطاع الرياضي في إطار سعي الدولة إلى تحقيق مراكز متقدمة في مختلف المنافسات الرياضية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأهمية العمل على رفد الساحة الرياضية بمواهب نوعية متميزة في مختلف أنواع الرياضات والاستثمار بهم لما فيه الخير للوطن حاضرا ومستقبلا".

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