(CNN) – تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مع تصريحات شاب يُدعى مشاري، التقط صورة مع ولي العهد السعودي في نهائي كأس الملك.

وقال مشاري لمنصة "الملز": "كنت رايح لنهائي كأس الملك وحضرت المباراة وكنا نشجع الهلال لين ما جت فترة التتويج ووقتها أنا كنت أحاول آخذ السليفي مع سمو سيدي الله يحفظه ويطول بعمره، وأنا قاعد أحاول آخذ السيلفي وقفت وجلست على طول وكنت معطيهم ضهري".

وأردف المشجع الهلالي قائلا: "وأنا جالس كل الناس فجأة تلتفت علي ويدفوني إن طويل العمر يبيك، أنا وقتها الحقيقة ما كنت مستوعب الموضوع ولاني مصدق، وعل كلامهم إنه استدعاني الله يطول بعمره".

وتابع مشاري: "رحت أقصى اليمين وطلعت، يوم طلعت عنده، حبيت على كتفه وباركلي... وشكرته على الصورة وقلت له: الله يبارك فيك... وخذت الصورة التذكارية هذه التي لا تنسى ونزلت".

وأعرب مشاري عن سعادته باختيار ولي العهد السعودي له من بين 60 ألف مشجع لالتقاط الصورة وأشار إلى أن بعض الناس باتوا يلتقطون الصور معه في الشارع عندما يرونه.

وتفاعل مستخدمون للمنصة مع جملة قالها المشجع في نهاية حديثه إذ قال: "عقبال ما نتصور معه وحنا مسوين إنجاز لوطننا".

وكان الأمير محمد بن سلمان قد حضر نهائي كأس الملك الذي انتهى بفوز الهلال على النصر بركلات الترجيح.