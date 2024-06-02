دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو له يؤشر لأحد مساعديه إلى أحد المشجعين خلال مباراة الهلال والنصر بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الجمعة.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول مشجع يطلب الوصول والتقاط صورة مع ولي العهد الذي كان جالسا في منصة الشرف بالملعب ليتفاعل معه الأمير ويطلب من أحد مساعديه أن يسمح له بالوصول، وتم ذلك والتقط المشجع صورة معه.

وأعاد مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، بدر العساكر، نشر مقطع الفيديو والصور التي التقطها مصور الأمير محمد بن سلمان، بندر الجلعود، على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) وسط تفاعل واحتفاء كبير تجاوزت فيه مشاهدات الفيديو المليون مشاهدة بعد أقل من 12 ساعة على نشره.

ويذكر أن فريق "الأزرق الهلالي" فاز بلقب المسابقة عقب تفوقه على نظيره "العالمي" بركلات الترجيح بنتيجة 4/5، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.