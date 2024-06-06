بعد انسحابه من "رولان غاروس".. دجوكوفيتش يُعلن نجاح عمليته

(CNN) -- تكللت عملية لاعب التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش الجراحية بالنجاح، بعد انسحابه من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، الثلاثاء، لإصابته في ركبته خلال مباراة الإثنين.

ونشر دجوكوفيتش رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي الخميس قال فيها: "عمليتي الجراحية سارت بشكل جيد"، بعد أن عانى من تمزق في الغضروف المفصلي الإنسي في ركبته اليمنى.

ولم يحدد دجوكوفيتش المدة التي سيغيب فيها عن الملاعب ولكنه قال إنه سيعمل على العودة "في أقرب وقت ممكن".

ومن المتوقع أن الوقت لن يكون في صالح دجوكوفيتش للعب في ويمبلدون، وهي البطولة الكبرى التالية في جدول بطولات التنس الكبرى، إذ تبدأ البطولة في 1 يوليو/تموز وتستمر حتى 14 يوليو.

وسبق أن أعرب دجوكوفيتش عن رغبته الشديدة في المشاركة في أولمبياد باريس، التي تبدا منافسات التنس فيها في 27 يوليو/تموز.

وبعد تأهله للدور الرابع الإثنين، وتعرضه لإصابة في الركبة خلال فوزه في خمس مجموعات على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو ليتأهل إلى دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة، انسحب ديوكوفيتش من البطولة يوم الثلاثاء.

وكانت وسائل إعلام متعددة قد أفادت بأن دجوكوفيتش خضع لجراحة في الركبة يوم الأربعاء.

ومن الجدير بالذكر أن دجوكوفيتش، بطل فرنسا المفتوحة العام الماضي، يسعى إلى لقبه الخامس والعشرين في البطولات الفردية الكبرى للرجال- وهو أكبر عدد بطولات في التنس للرجال أو السيدات.

وقال دجوكوفيتش على إنستغرام، مع منشور يظهر فيه حصوله على بطولة غراند سلام 24 مرة مع برج إيفل في باريس في الخلفية: "أنا ممتن للغاية لفريق الأطباء الذين كانوا بجانبي، بالإضافة إلى الدعم الهائل الذي تلقاه من جماهيري."

وتابع دجوكوفيتش: "سأبذل قصارى جهدي لأكون بصحة جيدة وأعود إلى الملعب في أقرب وقت ممكن، حبي لهذه الرياضة قوي والرغبة في المنافسة على أعلى مستوى هو ما يدفعني للمضي قدما."

وسيخسر اللاعب الصربي التصنيف العالمي الرقم الأول، وسيصعد الإيطالي يانيك سينر، الذي فاز بأول لقب كبير له في بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام، إلى المركز الأول.

ومن المقرر أن يواجه سينر الإسباني كارلوس ألكاراز في نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة الجمعة.

وبسبب انسحاب دجوكوفيتش، تأهل النرويجي كاسبر رود إلى الدور قبل النهائي عبر فوز سهل ليواجه رود، الذي يسعى إلى ظهوره الثالث على التوالي في نهائي فرنسا المفتوحة، الألماني ألكسندر زفيريف.