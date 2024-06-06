(CNN) -- ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، الثلاثاء، أن نادي مانشستر سيتي بدأ باتخاذ إجراءات قانونية ضد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) بسبب القواعد التجارية.

ويتطلع السيتي، الذي فاز بلقب البريميرليغ للمرة الرابعة على التوالي الشهر الماضي، إلى إنهاء قواعد المعاملات المرتبطة بالأطراف (APT) في الدوري، وفقا للصحيفة، التي نشرت مقتطفات من الدعوى القضائية.

وتتطلب هذه القواعد أن يتم تقييم الصفقات التجارية وعقود الرعاية التي تشمل الشركات المملوكة أو المرتبطة بمالكي النادي نفسه بشكل مستقل من قبل مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، حول ما إذا كانت ذات قيمة سوقية عادلة.

وبين عامي 2008 و2015، كان السيتي مملوكا بالكامل لمجموعة أبوظبي المتحدة، وهي شركة مملوكة للشيخ منصور بن زايد، وهي الشركة الأم للنادي، والتي تمتلك شركة نيوتن للاستثمار والتطوير، وهي مملوكة أيضا للشيخ منصور، نائب رئيس دولة الإمارات ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الديوان الرئاسي، الشركة مسجلة في أبوظبي.

واجتذب السيتي، المملوك فعليا لدولة، انتقادات من البعض الذين يجادلون بأنه كيان يتمتع بميزة غير عادلة نظرة لقيمة صفقات الرعاية مع الشركات المملوكة لأصحاب النادي، ودخلت قواعد "APT" حيز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول 2021 بعد استحواذ السعودية على نادي نيوكاسل يونايتد.

ووفقا لتقارير صحيفة التايمز، يقول السيتي إنه ضحية "التمييز"، وإنه تعرض لـ"طغيان الأغلبية"، في إشارة إلى الطريقة التي تتوصل بها رابطة البريميرليغ إلى القرارات، ما لا يقل عن 14 ناديا من أصل 20 ناديا، مطلوبة للموافقة على أي تغييرات تنظيمية.

وسيتم الاستماع إلى هذه المسألة في جلسة تحكيم خاصة مدتها أسبوعين، من المقرر أن تبدأ في 10 يونيو/ حزيران، حسبما ذكرت صحيفة التايمز.

وتواصلت شبكة CNN مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز التي رفضت التعليق، بينما لم يرد السيتي بعد على طلب CNN للتعليق.

ولم تتمكن شبكة CNN من التحقق من وثيقة الدعوى، التي ذكرت "تايمز" أنها تتكون من 165 صفحة.

ويمكن أن يكون للحكم في قضية "APT" تأثير كبير على مسألة قانونية أخرى تتعلق بمانشستر سيتي، وهي جلسة استماع مستقلة بشأن الانتهاكات المالية المزعومة، ويقال إن التوصل إلى نتيجة لهذه القضية لا يزال بعيدا لبعض الوقت.

في ذلك الوقت، قال النادي إن لديه "مجموعة شاملة من الأدلة الدامغة" لدعم موقفه، وقال مدرب نادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، إنه يأمل في صدور حكم سريع حتى "إذا فعلنا شيئا خاطئا سيعلم الجميع ذلك".

وعلى الرغم من المشاكل القانونية التي يواجهها السيتي، دخل النادي التاريخ في مايو/ أيار، ليصبح أول فريق إنجليزي يفوز بأربعة ألقاب متتالية في الدوري، وفي عام 2023، فاز السيتي بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.

ولكن مع كل لقب تأتي الإشارة المستمرة إلى الانتهاكات المالية المزعومة للسيتي، الأمر الذي يثير استياء رئيس مجلس إدارة الفريق خلدون المبارك.

وقال المبارك: "بالطبع، إنه أمر محبط أستطيع أن أشعر، بالطبع، بجماهيرنا، وبجميع المرتبطين بالنادي، بالإشارة إلى هذه الاتهامات باستمرار، أعتقد أننا كنادي يجب أن نحترم أن هناك عملية علينا أن نمر بها، ونحن نمر بها".

وأضاف: "الأمر يستغرق وقتا أطول مما كان يأمله أي شخص، ولكن هذا ما هو عليه، ولقد كررت ذلك دائما، فلنحكم على الحقائق، وليس على أساس الادعاءات والادعاءات المضادة".