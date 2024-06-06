(CNN) – تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مع إعادة نشر المدرب الإيطالي لنادي نابولي، أنتونيو كونتي، فيديو يحمل أبياتا للشاعر السعودي ياسر التويجري، وقد علّق التويجري نفسه على المقطع بطريقة طريفة.

وأعاد كونتي نشر فيديو يُظهر لقطات قديمة له في عالم كرة القدم عبر خاصية "ستوري" على صفحته في "إنستغرام".

وحمل المقطع أبياتا من إحدى قصائد الشاعر السعودي ياسر التويجري ما أثار تفاعلا واسعا.

وعلّق التويجري عبر صفحته على "إكس"، بشكل طريف على المقطع قائلا: " ودي اعرف اللي ترجم له".

وكان نابولي قد أعلن مساء الأربعاء التعاقد مع المدرب الإيطالي ليقود الفريق الموسم المقبل، إذ كانت آخر تجربة تدريبية لكونتي مع توتنهام هوستبرز الإنجليزي.