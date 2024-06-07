(CNN) – أكد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أن النادي الأفضل في العالم هو ريال مدريد بالنسبة له على صعيد البطولات، لكنه أشار إلى أن مانشستر سيتي يُقدم كرة القدم الأجمل في العالم، كما تحدث عن إمكانية انضمام نيمار إلى صفوف إنتر ميامي.

وقال ميسي في حوار مع موقع "Infobae": "الفريق الأفضل هو ريال مدريد إنه بطل آخر نسخة من دوري أبطال أوروبا. على صعيد النتائج هو مدريد، أما على صعيد الأداء فهو مانشستر سيتي مع بيب غوارديولا".

وأضاف النجم الأرجنتيني قائلا عند سؤاله عن إمكانية انضمام لاعب الهلال السعودي نيمار دا سيلفا إلى إنتر ميامي: "لا أعلم، الأمر صعب، هو الآن في السعودية ولديه سنة في عقده".

وأردف ميسي قائلا عن نيمار: "لقد مر بسنة صعبة لأنه أُصيب لفترة طويلة وستبعده الإصابة عن كوبا أمريكا أيضا، إذ لم يستطع خوض معظم المباريات في السعودية، لذلك الأمر صعب".

وتابع ليو قائلا عن لم شمل ثلاثي الـ"MSN" مع قدوم نيمار إلى النادي الأمريكي: "بعد ذلك، لا أعلم، الحقيقة أن هناك الكثير من التحولات في الحياة، وكل شيء يمكن أن يحدث، ولكن لا أعتقد أن الأمر سيحصل في الوقت الراهن، لا".

وكان ميسي وسواريز ونيمار قد لعبوا معًا في برشلونة بين عامي 2014 و2017، قبل أن ينتقل النجم البرازيلي إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في الصفقة الأعلى بتاريخ كرة القدم.