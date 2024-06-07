مصر.. محمد صلاح يخطف الأنظار برقصة مع الجماهير بعد مباراة بوركينا فاسو

(CNN) – ظهر محمد صلاح، نجم نادي ليفربول والمنتخب المصري، وهو يرقص مع الجماهير بعد فوز "الفراعنة" على بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026، وسط تفاعل واسع.

وتمكنت مصر من تحقيق فوز صعب جدا على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة شهدت حضورا جماهيريا كثيفا.

وتداول مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا" مقطع فيديو يُظهر صلاح وهو يرقص مع الجماهير بعد نهاية المباراة.

وأثير جدل واسع قبل أسابيع حول علاقة النجم المصري مع مدرب المنتخب الوطني، حسام حسن، لكن صلاح انضم إلى قائمة المنتخب وساهم بتحقيق منتخب بلاده الفوز.