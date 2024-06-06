"تخيلات".. مدرب منتخب مصر يرد على مزاعم بشأن خلافه مع محمد صلاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وجود أي مشاكل داخل الفريق، خلال مؤتمر صحفي يسبق مباراة "الفراعنة" مع منتخب بوركينا فاسو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكانت تقارير صحفية زعمت وجود خلاف بين المدرب البالغ من العمر 57 عاما ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، قبل أن يتم نفي ذلك من المسؤولين الرياضيين وحسام حسن.

وقال مدرب منتخب مصر لوسائل الإعلام: "هذه الفترة من أحسن الفترات التي شفتها من حيث سلوك اللاعبين، في إصرار وروح وطنية، اللاعبون يرغبون بعمل حاجة للبلد والجماهير ثم لنفسهم، يعملون بشكل احترافي جدا، كل اللاعبين سواء داخل مصر أو خارجه، على رأسهم صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد وغيرهم".

وأضاف: "أنا شايف أنه كان في تخيلات، كان في ناس تحاول تزرع بعقول الجمهور المصري، المحب لبلده وللاعبين، إن في مشكلة، من الطبيعي أن يكون نجم كبير (صلاح) متواجد مع زملائه، وأن يكون هناك كادر فني محب لبلده ويحترم لاعبيه، على رأسهم كل من يرفع رأس مصر عاليا، كل التخيلات التي كانت موجودة في الأذهان ليس لها وجود في الواقع، وقد أخذت الكثير من وقتنا، تعبنا الناس كثير، وتعبنا الجمهور مع حاجة غير صحيحة".

وتابع: "سعيد بقيادة محمد صلاح للفريق، لديه خبرات كبيرة، واللاعبون يحبونه، هناك حب واحترام للاعبي كبار السن في الفريق، أنا سعيد بوجود صلاح والمجموعة كلها".

وأردف: "صلاح رجل ملتزم جدا ومميز، إن شاء الله سوف يظهر في الملعب، وكما قال المدير الإداري، إبراهيم حسن، إن شاء الله نشوف صلاح بالشكل الذي اعتدنا عليه، لديه الإصرار أن يعمل حاجة مع زملائه".