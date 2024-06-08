دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- التحق كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، مؤخراً بصفوف منتخب البرتغال، الذي يستعد لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية 2024 في ألمانيا، المقرر إقامتها بين 14 يونيو/ حزيران الجاري و14 يوليو/ تموز المقبل.

ونشر منتخب البرتغال عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي لقطات مصورة من انضمام رونالدو وزميله روبن نيفيز، لاعب نادي الهلال السعودي، إلى معكسر الفريق، وعلّق قائلاً: "العائلة اكتملت".

وحظي كريستيانو رونالدو بحفاوة استقبال خلال انضمامه إلى رفاقه، وقد أظهرت لقطات مصورة، تداولها مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً)، عناقا بين اللاعب ومدربه روبيرتو مارتينيز، قبل أن يتحدثا معاً.

وبدا اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً سعيداً في التدريبات، إذ ظهر وهو ينتابه الضحك.

وينتظر رونالدو وزملاؤه مباراة ودّية مع منتخب كرواتيا، السبت، قبل انطلاق نهائيات "يورو" 2024.