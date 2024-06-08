"عناق" رونالدو ومودريتش بعد مباراة البرتغال وكرواتيا يخطف الأنظار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) لقطات مصورة للقاء كريستيانو رونالدو، مهاجم منتخب البرتغال، مع لوكا مودريتش، متوسط ميدان منتخب كرواتيا، على هامش مباراة الفريقين، السبت.

وأظهرت اللقطات رونالدو وهو يعانق زميله السابق في نادي ريال مدريد الإسباني، مودريتش، قبل أن يتحدثان معًا، عقب صافرة نهاية المباراة الودية، التي تأتي تحضيرًا لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

ولم يشارك كريستيانو رونالدو في المباراة، إذ جلس على دكة البدلاء، بينما شارك لوكا مودريتش منذ الدقيقة الأولى، وسجّل هدفًا واحدًا من علامة الجزاء، ليساهم في فوز منتخب بلاده بنتيجة 1/2.

وينتظر رونالدو ومودريتش المشاركة في "يورو" 2024، وهي البطولة المقرر إقامتها على الأراضي الألمانية، بين 14 يونيو/ حزيران الجاري و14 يوليو/ تموز المقبل.