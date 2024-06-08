"اعتذار ووعد للجماهير".. حارس النصر السعودي يتحدث عن الموسم المقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه نواف العقيدي، حارس مرمى نادي النصر السعودي، رسالة إلى جماهير الفريق، أكد فيها بأنه سيبذل مجهودًا كبيرًا خلال منافسات الموسم المقبل 2025/2024.

ونشر العقيدي صورة لفريق "العالمي"، عبر حسابه في منصة إنستغرام، قائلاً: "جمهور العالمي الكبير لطالما كنتم السند والداعم للنادي ولاعبيه، طموحنا دائمًا إسعادكم في كل موسم، أعتذر عن أي تقصير بدر مني".

وأضاف: "أعدكم ببذل كل ما أملك من جهد لإسعادكم، وبإذن المولى تكون السنة القادمة سنة أفراح وإنجازات".

في فبراير/ شباط الماضي، قررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في السعودية إيقاف نواف العقيدي 5 أشهر وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال (80 ألف دولار)، على خلفية ملابسات استبعاده من صفوف المنتخب السعودي، قبل انطلاق نهائيات كأس آسيا في قطر.

وغاب الحارس، البالغ من العمر 24 عامًا، عن مباريات هامة لنادي النصر، في الوقت الذي كان فيه الفريق منافسًا على الألقاب بمختلف البطولات.

وكان العقيدي قد شارك في 25 مباراة مع فريق "العالمي" هذا الموسم، وخرج بشباك نظيفة في 6 مباريات.