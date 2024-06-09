بدأ وكأنه حارس مرمى.. ظهور "مختلف" لرونالدو في تدريبات منتخب البرتغال

الأحد ،

نشر الأحد ، 09 يونيو / حزيران 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، الأحد، لقطات مصورة من تدريبات منتخب بلاده، استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

وأظهرت اللقطات رونالدو (39 عامًا) وهو يلتقي ببعض الأطفال خلال التدريبات، ويصافحهم ويتحدث إليهم ويلتقط بعض الصور التذكارية معهم.

كما بدا كريستيانو رونالدو وكأنه حارس مرمى، إذ شوهد وهو يتصدى لتسديدة من قِبل أحد الأطفال.

ويستعد النجم البرتغالي ورفاقه لخوض منافسات "يورو" هذا العام، المقرر إقامتها على الأراضي الألمانية، بين 14 يونيو/ حزيران الجاري و14 يوليو/ تموز المقبل.

ويقع منتخب البرتغال في المجموعة السادسة، إلى جانب منتخبات تركيا والتشيك وجورجيا.