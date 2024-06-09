حادث دراجة يحرم لاعبًا من المشاركة في "يورو" 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن منتخب التشيك، الأحد، غياب لاعبه ميشال ساديليك عن نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024، المقرر إقامتها في الأراضي الألمانية، بين 14 يونيو/ حزيران الجاري و14 يوليو/ تموز المقبل.

ويعود سبب غياب متوسط الميدان، البالغ من العمر 25 عامًا، لتعرضه لإصابة في الساق، بعد سقوطه من دراجته، على هامش تدريبات الفريق.

وقال مدرب منتخب التشيك، إيفان هاشيك عن خسارة خدمات ميشال ساديليك: "نكسة كبيرة، هو أحد اللاعبين ذوي الخبرة، بعد كل شيء، لقد ارتدى أيضاً شارة القيادة خلال المباراة ضد منتخب مالطا، وبالنيابة عن الفريق بأكمله أتمنى له الشفاء العاجل"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأوضح المدرب إيفان هاشيك أنه سيقرر في المستقبل القريب دعوة لاعب آخر بدلاً عن ميشال سادلييك.

ويمتلك ميشال ساديليك برصيده 24 مباراة دولية، سجّل خلالها هدفًا واحدًا وقدم تمريرتين حاسمتين.

ويقع منتخب التشيك في المجموعة السادسة في بطولة "يورو" 2024، إلى جانب منتخبات البرتغال وتركيا وجورجيا.