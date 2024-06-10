(CNN) – أثار مقطع فيديو متداول لمدرس مادة جيولوجيا في مصر وهو يقوم بإجراء مراجعة للمنهج في صالة رياضية بحضور آلاف الطلاب ضجة واسعة، ما أدى إلى إصدار وزارة الشباب والرياضة تعليقا حول الأمر واتخاذها إجراءات.

وانتشر مقطع يُظهر دخول من قيل إنه مُدرس جيولوجيا في مصر إلى صالة الدكتور حسن مصطفى في منطقة السادس من أكتوبر في القاهرة، وسط حضور غفير من طلاب جاؤوا ليُجروا مراجعة للمادة.

ودخل الأستاذ على أنغام أغنية الفنانة السورية، أصالة نصري، "شكرا"، وسط تصفيق حار من الطلبة الموجودين، ما عرض الأستاذ لانتقادات واسعة.

من جانبها، أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية بيانا قالت فيه: "في ضوء واقعة تأجير صالة حسن مصطفى.. وبسبب عدم الرجوع للوائح المنظمة لتنمية الموارد بالهيئات الشبابية والرياضية.. إحالة المسئولين عن صالة الدكتور حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر للتحقيق، وكذلك وقف المدير التنفيذي للصالة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الرسمية".

وأشار الإعلامي المصري عمرو أديب إلى حضور 4 آلاف طالب، لافتا إلى أن كل طالب دفع رسوما بلغت 200 جنيها مصريا (4.19 دولار أمريكي تقريبا)، ووجه انتقادات لاذعة للمدرس عبر برنامجه "الحكاية" قائلا: "تقاضى أكثر من توم كروز في ليلة واحدة"، على حد وصفه.

وفيما يلي بعض التعليقات حول الفيديو المتداول: