صلاح يسجّل أحد أجمل أهدافه مع منتخب مصر.. ومتابعون يعلقون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب محمد صلاح هدفاً بطريقة جميلة للغاية، خلال مباراة بين منتخب مصر ومنتخب غينيا بيساو، على أرض ملعب الأخير، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفي الدقيقة 69 من زمن المباراة، كانت النتيجة تشير لتقدم صاحب الأرض والضيافة بهدف وحيد، قبل أن ينجح صلاح في إحراز هدف التعديل لمنتخب "الفراعنة".

وكان محمد صلاح قد تجاوز ببراعة مدافعي المنافس داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد الكرة بإتقان نحو المرمى، ليسجل أحد أجمل الأهداف مع منتخب بلاده.

وأشاد مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) بهدف اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، ومنهم من وصفه بـ "العالمي".

بهذا الهدف، وصل صلاح للهدف رقم 55 مع منتخب مصر، وبعد خوضه 98 مباراة دولية.

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