مصدر يكشف لـ CNN مستقبل تين هاغ مع مانشستر يونايتد

(CNN) -- على الرغم من شائعات سابقة حول رحيله، من المقرر أن يبقى إريك تين هاغ في منصبه كمدير فني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد مراجعة لنتائج الموسم، التي أجراها النادي مؤخراً.

أجرى فريق الشياطين الحمر "مراجعة شاملة للأداء" لتحليل موسم 2024/2023 على مدار الأسبوعين الماضيين، وخرج بنتيجة واضحة وهي بقاء تين هاغ في منصبه، حسبما قال مصدر مطلع على الأمر لـ CNN Sport، الأربعاء.

ونتيجة للمحادثات البناءة التي جرت بين المدرب الهولندي والنادي بعد المراجعة، يجري مانشستر يونايتد والمدرب إريك تين هاغ محادثات لتمديد عقد الأخير.

ينتهي عقد المدرب مع النادي في ختام منافسات موسم 2025/2024، وهناك خيار تجديد لعام إضافي.

تولى المدرب البالغ من العمر 54 عاماً تدريب فريق الشياطين الحمر قبل بداية موسم 2023/2022، قادماً من نادي أياكس الهولندي.

خلال العامين اللذين قضاهما في النادي، فاز تين هاغ بلقب في كل موسم، إذ ظفر الفريق بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في الموسم الأول للمدرب الهولندي، ثمّ بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في مايو/ أيار الماضي.

على الرغم من ذلك، مانشستر يونايتد لم يكن في أفضل حالاته خلال فترة إريك تين هاغ، واحتل المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) في موسم 2024/2023.

وكان الموسم الماضي هو أسوأ موسم للنادي على مر تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الذي بدأ عام 1992.