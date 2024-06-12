دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— برز اسم الأميرة رجوة الحسين زوجة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب فوز المنتخب الأردني لكرة القدم على نظيره السعودي في ختام الدور الأول للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، مساء الثلاثاء، وسط تفاعل واسع.

ووصف نشطاء الأميرة رجوة الحسين بـ"وجه الخير" بعد فوز المنتخب الأردني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد للمنتخب السعودي وسط تكهنات وتساؤلات عن مشاعر الأميرة حيال النتيجة.

ويذكر أن الأميرة رجوة ولدت رجوة في العاصمة السعودية، الرياض، في 28 نيسان/ أبريل 1994، ووالدها هو خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، ووالدتها هي عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا، ويعود أصل عائلة ال سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود وتعتبر قبيلة سبيع من أكبر القبائل التي استوطنت في عدة مناطق في المملكة العربية السعودية، حيث سكنت مجموعة منها في العطار وكان أمراء العطار من ال سيف، واستمر استخدام لقب أمير حتى السنوات القليلة الماضية.

ويشار إلى أن الديوان الملكي الأردني أعلن صدور الإرادة الملكية بمنح لقب "صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة" لزوجة ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، العام 2023، عقب عقد قرانهما.