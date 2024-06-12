(CNN) –أثار لاعبو الأردن تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، الأربعاء، بعد أداء "ألدبكة" داخل أرضية الملعب احتفالا بالفوز على المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف وحيد في تصفيات كأس العالم 2026 الثلاثاء.

ونشر مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مقطع فيديو يُظهر قيام عدد من لاعبي منتخب الأردن بأداء الدبكة داخل أرضية الملعب بعد الفوز على السعودية.

وظهر قائد المنتخب إحسان حداد على رأس الدبكة التي شارك بها أيضا كل من يزن العرب وعبدالله نصيب وسالم العجالين وغيرهم من لاعبي المنتخب الأردني.

وكان "النشامى" حققوا فوزا ثمينا على "الأخضر" بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتصدر منتخب الأردن مجموعته متقدما على السعودية بفارق الأهداف بعد وصول كل منهما إلى النقطة 13 في المجموعة، ليتأهل المنتخبان للمرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال ويضمن المنتخب الأردني مقعده في كأس آسيا المقبل، في حين أن السعودية حجزت مقعدها في البطولة الآسيوية كدولة مضيفة.