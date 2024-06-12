طرفا النهائي والفائزون بالجوائز.. إليكم توقعات مورينيو لـ "يورو" 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توقع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو فوز منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الأوروبية 2024، المقرر إقامتها على الأراضي الألمانية بين يونيو/ حزيران الجاري ويوليو/ تموز المقبل.

خلال حديثه لشبكة "TNT Sports" البريطانية، قال مورينيو إن المباراة النهائية من "اليورو" هذا العام ستجمع بين منتخب البرتغال ومنتخب إنجلترا، على أن تكون الغلبة لرفاق كريستيانو رونالدو.

وسبق لمنتخب البرتغال وأن ظفر باللقب في عام 2016، فيما كان منتخب "الأسود الثلاثة" قد خسر اللقب في النسخة الماضية، أمام منتخب إيطاليا.

ورشح المدرب البالغ من العمر 61 عاماً هاري كين، مهاجم منتخب "الأسود الثلاثة"، للفوز بجائزة الحذاء الذهبي في البطولة الأوروبية، ومواطنه جود بيلينغهام للفوز بجائزة أفضل لاعب.

بعيداً عن "اليورو"، سُئل جوزيه مورينيو عن اللاعب الذي سيفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، وأجاب قائلاً: "فينيسيوس جونيور".

كان فينيسيوس (23 عاماً) قد ساهم في فوز نادي ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني في موسم 2024/2023، إذ سجّل 24 هدفاً وقدم 11 تمريرة حاسمة، بعد خوضه 39 مباراة.