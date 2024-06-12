"القمصان المحظوظة".. أطقم المنتخبات الأكثر نجاحاً في بطولة "اليورو"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يتم اختيار ألوان أطقم الفرق في مباريات كرة القدم بناءً على التباين الواضح، للتمييز بين الملابس عند اللاعبين والمشاهدين، لكن قد يجلب لون ما الحظ للفريق.

نستعرض فيما يلي الأطقم الأكثر نجاحاً في المباريات النهائية من "اليورو"، وفقاً للموقع الرسمي للبطولة، التي تنطلق بعد أيام على الأراضي الألمانية:

يعتبر اللون الأحمر الأكثر الألوان التي تمّ ارتداؤها في النهائي، وقد فازت المنتخبات باللقب بهذا اللون 6 مرات، ولكن خسرت اللقب باللون ذاته 6 مرات أيضاً.

الفائزون باللقب حسب لون الطقم:

القمصان: أحمر (6)، أزرق (5)، أبيض (4)، برتقالي (1).

الشورت: أبيض (6)، أزرق (4)، أسود (4)، أحمر (1)، برتقالي (1).

الجوارب: أبيض (5)، أحمر (4)، أزرق (4)، برتقالي (1)، أخضر (1)، أسود (1).



الفرق التي حققت مركز الوصافة حسب لون الطقم:

القمصان: أبيض (7)، أحمر (6)، أزرق (3).

الشورت: أبيض (9)، أسود (4)، أزرق (2)، أخضر (1).

الجوارب: أبيض (7)، أحمر (5)، أزرق (2)، أصفر (1)، أسود (1).

الألوان التي ارتداها المتأهلون للمباريات النهائية في أول وآخر نسخة

نهائي 1960: ارتدى منتخب الاتحاد السوفييتي قميص أحمر وشورت أبيض وجوارب بيضاء، بينما ارتدى منتخب يوغوسلافيا قميص أزرق وشورت أبيض وجوارب حمراء، وحينها فاز الأول باللقب.

نهائي 2020: ارتدى منتخب إيطاليا قميص أزرق وشورت أسود وجوارب زرقاء، فيما ارتدى منتخب إنجلترا قميص أبيض وشورت أبيض وجوارب بيضاء، وحينها ظفر الفريق الأول باللقب.

وكان منتخبا اليونان وإسبانيا قد ارتديا اللون الاحتياطي في المباريات النهائية، ونجحا حينها في الفوز بالبطولة، لكنّ منتخبات الاتحاد السوفييتي ويوغوسلافيا وإيطاليا اردت اللون الاحتياطي وقد خسرت اللقب.

وقيل إن منتخب اليونان ارتدى اللون الأبيض بدلاً عن اللون الأزرق المعتاد في نهائي 2004، لأنه جلب الحظ له في مباراة الدور ربع النهائي أمام منتخب فرنسا، وفقاً للموقع الرسمي للبطولة.