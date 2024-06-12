رونالدو يخطف الأنظار بهذا التصرف خلال مباراة البرتغال وأيرلندا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف تصرف قام به كريستيانو رونالدو الأنظار، على هامش مباراة ودّية بكرة القدم بين منتخب البرتغال ومنتخب أيرلندا، الثلاثاء، استعداداً لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

قبل صافرة البداية، كان النجم البرتغالي قد اصطحب طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، عند دخوله لأرض الملعب.

وشوهد اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً وهو يمسك بيد الطفلة، التي كانت تجلس على كرسي متحرك، عند عزف النشيد الوطني لدولة البرتغال.

وكان رونالدو قد سجّل هدفين، ساعد من خلالهما في تحقيق الفوز على منتخب أيرلندا بنتيجة 0/3.

ويستعد كريستيانو رونالدو للظهور في منافسات "يورو" 2024، المقرر إقامتها على الأراضي الألمانية، بين شهري يونيو/ حزيران الجاري وتموز/ يوليو المقبل، وستكون المشاركة السادسة له في البطولة.