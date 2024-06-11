رونالدو: هذا ما يحتاجه منتخب البرتغال للفوز بلقب "يورو" 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إن منتخب بلاده سيجلب الكثير من السعادة للجماهير، بدءاً من نهائيات كأس الأمم الأوروبية هذا العام، المقرر إقامتها على الأراضي الألمانية.

وفي حوار مع الموقع الرسمي لبطولة "يورو" 2024، قال رونالدو: "أعتقد اعتقاداً راسخاً أن هذا الفريق سيجلب الكثير من السعادة للجماهير البرتغالية، بدءاً من البطولة المقبلة، ومع ذلك، في رأيي، أفضل جيل من اللاعبين هو دائماً أولئك الذين يفوزون بالبطولات، أتمنى أن يفوز الفريق باللقب، إنه فريق موهوب بشكل لا يصدق".

وحول ما يحتاجه منتخب بلاده للتتويج بلقب البطولة للمرة الثانية، قال: "كما نعلم جميعاً، أن الموهبة وحدها لا تكفي للظفر باللقب، هناك العديد من الأشياء التي تساعد على الفوز ببطولة كبرى مثل هذه".

وأضاف: "بالفعل لدينا كل المقومات اللازمة للفوز باللقب، ولكننا سنخطو خطوة بخطوة، مباراة تلو الأخرى، مع الإيمان طوال الوقت بقدرتنا على الفوز بها، ما حققناه في عام 2016 كان تاريخياً".

وتابع قائلاً: "لقد وضعنا الآن أقدامنا بثبات على الأرض، ولكن عقولنا مرتفعة في السماء لننظر إلى الأعلى، ونرى أنه من الممكن الفوز باللقب مجدداً".

وأشار اللاعب، البالغ من العمر 39 عاماً، إلى دور الجماهير البرتغالية في مشوار الفريق نحو اللقب، قائلاً: "المشجعون البرتغاليون يلعبون دوراً حاسماً، أريدهم أن يواصلوا ما فعلوه دائماً، دعم المنتخب الوطني واللاعبين، نحن كلاعبين نشعر بهذا الدعم على أرض الملعب، ومعاً سنكون أقوى".

وسيظهر كريستيانو رونالدو في البطولة الأوروبية للمرة السادسة، قال عن ذلك: "أنا فخور بكوني أول لاعب يشارك في 6 نسخ، أشعر بسعادة غامرة لأن هذا يظهر طول عمر مسيرتي، ومع ذلك، فهو مجرد فصل مما حققته في كرة القدم، أنا سعيد وأشعر بالفخر لوجودي هنا لمساعدة المنتخب الوطني على تحقيق أهدافه، وبالطبع محاولة المضي قدماً والفوز باللقب، هذا هدفنا الأساسي".