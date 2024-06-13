دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيحتفل 56 لاعبا بذكرى ميلادهم خلال كأس الأمم الأوروبية 2024 (اليورو) المقرر إقامتها على الأراضي الألمانية بين 14 يونيو/ حزيران الجاري و14 يوليو/ تموز المقبل.

نستعرض فيما يلي أسماء اللاعبين الذين سيدخلون عاما جديدا بالتزامن مع منافسات "اليورو"، وفقا للموقع الرسمي للبطولة:

يوم 6/14: الاسكتلندي كالوم ماكجريجور (سيبلغ 31 عاما)، في اليوم الذي سيواجه فيه منتخب بلاده صاحب الأرض والضيافة، منتخب ألمانيا.

يوم 6/15: الدنماركي يوسف بولسن (سيبلغ 30 عاما)، الألماني باسكال غروس (سيبلغ 33 عاما).

يوم 6/16: الإيطالي ماتيا زاكايني (سيبلغ 29 عاما)، البولندي داميان شيمانسكي (سيبلغ 29 عاما)، في اليوم الذي سيلعب فيه منتخب بلاده مع منتخب هولندا.

يوم 6/17: المجري أدم ناجي (سيبلغ 29 عاما).

يوم 19/ 6: الكرواتي أندريه كراماريتش (سيبلغ 33 عاما)، في اليوم الذي يلعب فيه منتخب بلاده مع ألبانيا، الإيطالي لورنزو بيليغريني (سيبلغ 28 عاما)، البرتغالي نونو مينديز (سيبلغ 22 عاما).

يوم 20/ 6: المجري كيفن كسوبوث (سيبلغ 24 عاما)، البرتغالي غونسالو راموس (سيبلغ 23 عاما)، الروماني أندريه رايو (سيبلغ 26 عاما).

يوم 21/ 6: إريك جانجا من منتخب سلوفينيا (سيبلغ 31 عاما)، الأوكراني أرتيم دوفبيك (سيبلغ 27 عاما)، في اليوم الذي يواجه فيه منتخب بلاده منتخب سلوفاكيا.

يوم 22/ 6: الإسباني ميكيل ميرينو (سيبلغ 28 عاما)، ومواطنه رودري (سيبلغ 28 عاما).

يوم 24/ 6: الإيطالي فيديريكو جاتي (سيبلغ 26 عاما)، في اليوم الذي يلعب فيه منتخب بلاده مع منتخب كرواتيا، السويسري سيدريك زيسيجر (سيبلغ 26 عاما).

يوم 25/ 6: البلجيكي كوين كاستيلز (سيبلغ 32 عاما)، الدنماركي مورتن هيولماند (سيبلغ 25 عاما)، في اليوم الذي يلتقي فيه منتخب بلاده مع منتخب صربيا.

يوم 26/ 6: الاسكتلندي زاندر كلارك (سيبلغ 32 عاما).

يوم 27/ 6: أوتار كاكابادزي من منتخب جورجيا (سيبلغ 29 عاما).

يوم 28/ 6: البلجيكي دي بروين (سيبلغ 33 عاما)، الأوكراني ماكسيم تالوفيروف (سيبلغ 24 عاما).

يوم 29/ 6: الإنجليزي جود بيلينغهام (سيبلغ 21 عاما)، ومواطنه إيبريتشي إزي (سيبلغ 26 عاما)، جيورجي كوشوراشفيلي من منتخب جورجيا (سيبلغ (25 عاما).

يوم 30/ 6: غابرييل سيغوا منتخب جورجيا (سيبلغ 19 عاما).

يوم 1/ 7: البولندي كريستوف بيتيك (سيبلغ 29 عاما).

يوم 3/ 7: الدنماركي ميكيل دامسجارد (سيبلغ 24 عاما)، الفرنسي مايك مينيان (سيبلغ 29 عاما)، الروماني فلورين نيتا (سيبلغ 37 عاما)، السلوفاكي توماش ريجو (سيبلغ 22 عاما)، ومواطنه نوربرت جيومبير (سيبلغ 32 عاما).

يوم 4/ 7: غورام كاشيا من منتخب جورجيا (سيبلغ 37 عاما).

يوم 5/ 7: الألباني إنيا ميهاج (سيبلغ 26 عاماً)، الإسباني دانييل فيفيان (سيبلغ 25 عاما).

يوم 6/ 7: النمساوي ماركو جرول (سيبلغ 26 عاما)، الروماني دينيس دروجوش (سيبلغ 25 عاما).

يوم 7/ 7: الاسكتلندي جيمس فورست (سيبلغ 33 عاما)، التركي يونس أكغون (سيبلغ 24 عاما).

يوم 8/ 7: الهولندي فيرجيل فان دايك (سيبلغ 33 عاما)، الروماني ألكسندرو تشيلداو (سيبلغ 27 عاما).

يوم 9/ 7: البرتغالي جواو بالينها (سيبلغ 29 عاما).

يوم 11/ 7: النمساوي فيليب لينهارت (سيبلغ 28 عاما)، الدنماركي مادس هيرمانسن (سيبلغ 24 عاما)، ومواطنه راسموس كريستنسن (سيبلغ 27 عاما)، الصربي أندريا سيفكوفيتش (سيبلغ 28 عاما).

يوم 12/ 7: الإنجليزي لوك شو (سيبلغ 29 عاما)، البولندي آدم بوكسا (سيبلغ 28 عاما)، ومواطنه بارتوش بيريزينسكي (سيبلغ 32 عاما)، الإسباني نيكو ويليامز (سيبلغ 22 عاما)، التركي بيرتوغ يلدريم (سيبلغ 22 عاما).

يوم 13/ 7: الإنجليزي مارك جويهي (سيبلغ 24 عاما)، الاسكتلندي تشي آدامز (سيبلغ 28 عاما)، الإسباني لامين يامال (سيبلغ 17 عاما).

ولن يحتفل أي لاعب بعيد ميلاده في يوم 14 يوليو، وهو موعد المباراة النهائية للبطولة.