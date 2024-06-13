دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صنفت السلطات الألمانية مباراة منتخب إنجلترا مع نظيره الصربي، المقرر إقامتها في 16 يونيو/ حزيران الجاري، بأنها "عالية الخطورة".

ويلتقي المنتخبان معا في الجولة الأولى من دور المجموعات من نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) بنسختها الـ17.

ووفقا لموقع "يورو سبورت"، تشعر شرطة مدينة غيلزنكيرشن في ألمانيا، التي تستضيف المباراة، بالقلق بشأن تواجد مجموعة تصل إلى 500 من "المشاغبين" الصرب بين الحاضرين للمباراة، وسيتواجد 1000 ضابط شرطة لتعزيز الإجراءات الأمنية.

كما سيتم تقديم بيرة منخفضة الكحول للمشجعين على هامش المباراة، ولن يتمكنوا من شربها في مدرجات الملعب.

وكان رئيس شرطة غيلزنكيرشن، بيتر بوث، أشار إلى أن الشرطة ستحاول اعتراض "المشاغبين" قبل أن تشتبك مع جماهير منتخب إنجلترا، كما تعاونت الشرطة الألمانية مع السلطات البريطانية لمنع العديد من

"المشاغبين" المعروفين من إنجلترا من السفر إلى ألمانيا.

ومن المتوقع أن يسافر حوالي 300 ألف مشجع بريطاني إلى ألمانيا لحضور البطولة، منهم حوالي 40 ألف مشجع سيحضرون مباراة منتخب بلادهم مع منتخب صربيا.



وتأمل السلطات الألمانية في تجنب تكرار أعمال الشغب والعنف التي شابت "يورو" 2016 في فرنسا، إذ اشتبك المشجعون الإنجليز مع الشرطة والمشجعين الروس، مما أدى إلى اعتقالات والعديد من الإصابات.

وقال المدير التنفيذي "يورو" 2024، أندرياس شاير: "صنفت السلطات تلك المباراة منذ البداية بأنها عالية الخطورة، لكن كان الأمر يتعلق أيضا بوضع إجراءات وقائية في غيلزنكيرشن، ولكي يتخذوا كل هذه الإجراءات، كان عليهم تقييم المباراة بأنها عالية الخطورة".

وأضاف: "لم تشارك صربيا في البطولة منذ بعض الوقت، لذلك كانت هناك بعض العوامل غير المعروفة كيف سيكون رد فعل مجموعتي المشجعين؟..هذا سؤال مفتوح، نحن كمنظمين لسنا قلقين كثيرا لأن سجلاتنا لا تظهر أن هناك خطراً كبيرا لحدوث اشتباكات، ولكن بالطبع هناك احتمال أن تتصاعد المباراة، إذا لم نكن حذرين".