تستحق المتابعة.. أبرز 6 مباريات في دور المجموعات ببطولة "يورو" 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ذكر الحساب الرسمي لبطولة كأس الأمم الأوروبية (اليورو)، المقرر إقامتها على الأراضي الألمانية بين يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز، أبرز 6 مباريات في دور المجموعات، نستعرضها فيما يلي:

ألمانيا وإسكتلندا

دائماً ما تكون المباراة الافتتاحية لأي بطولة في غاية الأهمية، وتحظى بمتابعة الكثير من المشاهدين، صاحب الأرض والضيافة سيلعب مع إسكتلندا التي لم يسبق لها الفوز على ألمانيا في 8 مباريات رسمية سابقة.

ستكون إسكتلندا خصماً ليس سهلاً على الإطلاق، إذ خسرت مرة واحدة في التصفيات الأخيرة، وحققت الفوز على إسبانيا والنرويج.

إسبانيا وإيطاليا

سيلتقي الفريقان معاً في البطولة للمرة الخامسة على التوالي، كانت إسبانيا قد حققت اللقب عام 2012 على حساب إيطاليا، بعد الفوز في النهائي بنتيجة 0/4.

تمتلك إسبانيا عدداً من اللاعبين المميزين، من أمثال رودري وبيدري ولامين يامال، فيما تتجه الأنظار لرؤية إيطاليا تحت قيادة مدربها لوتشيانو سباليتي.

الدنمارك وإنجلترا

كانت إنجلترا قد تجاوزت الدنمارك في الدور نصف النهائي من يورو 2020، ويسعى رفاق اللاعب أندرياس كريستنسن لرد الدين إلى منتخب "الأسود الثلاثة".

هولندا وفرنسا

قد تكون مباراة حسم صدارة المجموعة، يأمل منتخب "الطواحين" في الوصول لمكان بعيد في البطولة بعد أن أخفق في تجاوز الدور ربع النهائي منذ عام 2004، بينما يرغب منتخب "الديوك" بظهور مغاير عن النسخة الماضية.

بلجيكا ورومانيا

التقى هذان المنتخبان مرتين فقط من قبل، وحقق كل منهما الفوز في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1994، سيكون من المثير للاهتمام رؤيتهما وهما يلعبان معاً في "اليورو".

البرتغال وتركيا

قد تكون مباراة حسم هوية متصدر المجموعة، يطمح كريستيانو رونالدو وزملاؤه في تكرار إنجاز 2016، بينما تشير التوقعات إلى أن تركيا ستقدم أفضل ظهور لها في البطولة خلال هذا العام.