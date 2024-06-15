دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز المنتخب الإسباني على نظيره الكرواتي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأولمبي في برلين، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024.

وتناوب على تسجيل أهداف المنتخب الإسباني كلّ من ألفارو موراتا وفابيان رويز وداني كارفاخال.

ويعد هذا الفوز الثاني على التوالي للمنتخب الإسباني أمام منافسه الكرواتي، إذ سبق وأن تفوق عليه في يورو 2020.

ووصل المنتخب الإسباني للهدف رقم 10 أمام المنتخب الكرواتي، ليكون أول فريق في "اليورو" يسجل هذا العدد من الأهداف ضدّ خصم واحد.

داني كارفاخال

لعب أول مباراة له مع منتخب بلاده في البطولة، إذ لم يسبق أن ظهر في نهائيات "اليورو".

كما نجح في تسجيل هدفه الأول، ليصبح أكبر لاعب يسجل لصالح المنتخب الإسباني في البطولة بعمر 32 عاماً و156 يوماً.

لامين يامال

أصبح أصغر لاعب يشارك في "اليورو" بعمر 16 عاماً و338 يوماً، كما بات أصغر لاعب يصنع هدفاً، إذ قدم تمريرة حاسمة خلال مواجهة منتخب بلاده مع كرواتيا.