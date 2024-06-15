"يورو" 2024.. هل الكأس مصنوعة من الذهب وما قيمة الجوائز المالية للفرق؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انطلقت نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) بنسختها الـ17، الجمعة، في مباراة جمعت بين منتخب ألمانيا ومنتخب إسكتلندا، وتستمر منافسات البطولة حتى 14 يوليو/ تموز المقبل.

ما اسم كأس البطولة؟

تمّ تصميم الكأس في النسخة الأولى، والّتي أقيمت في فرنسا عام 1960، وكان الفرنسي هنري ديلوناي قد لعب دوراً بارزاً في تنظيم البطولة، لتتم تسمية الكأس باسمه.

وكان طول الكأس 48 سنتيمترا، قبل أن يضيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعض التعديلات في عام 2008، ليزيد طولها 18 سنتيمترا، ويصبح وزنها 8 كيلوغرامات، فيما يتم نقش أسماء الفائزين بالبطولة على ظهر الكأس.

هل الكأس مصنوعة من الذهب؟

لا، إنها مصنوعة من فضة إسترلينية.

هل يستطيع الفائزون بالبطولة الاحتفاظ بالكأس؟

يتم منح الفائزين بالبطولة الأوروبية نسخة طبق الأصل، لكن الكأس الحقيقية يحتفظ بها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويتم منح 40 ميدالية ذهبية لأعضاء المنتخب الفائز، و40 ميدالية فضية لأعضاء المنتخب الوصيف.

ما قيمة الجوائز المالية للفرق؟

يحصل كلّ منتخب مشارك في البطولة على 9.25 مليون يورو (9 ملايين و900 ألف دولار) إضافة إلى مليون يورو (مليون و70 ألف دولار) في حال تحقيق الفوز و500 ألف يورو (535 ألف دولار) في حال التعادل.

ستحصل المنتخبات المتأهلة للدور الثاني على 1.5 مليون يورو (مليون و600 ألف دولار)، وعلى 2.5 مليون يورو (2 مليون و675 ألف دولار) في الدور ربع النهائي.

وستنال المنتخبات التي وصلت للدور نصف النهائي 4 ملايين يورو (4 ملايين و280 ألف دولار)، وسيحصل الفائز على 8 ملايين يورو (8.5 مليون دولار) والوصيف على 5 ملايين يورو (5 ملايين و350 ألف دولار).

والمبلغ التقريبي الذي يمكن لمنتخب واحد الحصول عليه في حال تحقيق اللقب هو 28.25 مليون يورو (30 مليون و230 ألف دولار)، ويتم دفع الأموال إلى اتحاد كرة القدم في البلاد، ثم يتم تحديد المكافآت بين الاتحاد واللاعبين.